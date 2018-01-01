الحعفري: كان الاجدى بالقوات الامريكية طلب خرائط الألغام من داعش قبل نقلهم من الرقة

جهينة نيوز

قال الدكتور بشار الجعفري في مستهل خطابه خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي مخصصة للوضع الانساني في الرقة: اليوم دخلت المجموعة الأمنية التابعة للأمم المتحدة إلى دوما الساعة الثالثة بعد الظهر لتقييم الوضع الأمني على الأرض و ذلك في معرض رده على المندوبة البريطانية التي تسائلت عن مصير لجنة تقصي الحقائق و أكد الجعفري أن: فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة بدأ عمله واستمع لبعض الشهود.

و أضاف: الحكومة السورية سهلت الإجراءات اللازمة لوصول بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية إلى دوما للتحقيق بمزاعم استخدام الكيميائي فيها.

و قال الجعفري لنائبة المندوبة الأمريكية التي تشدقت بأن بلادها قاتلت داعش: كان من الأجدى أن تطلب القوات الأمريكية من داعش تسليم خرائط الألغام قبل نقلها إلى أماكن أخرى في سورية, في إشارة لقيام قوات الاحتلال الامريكي بنقل عناصر داعش من الرقة الى دير الزور.

و مخاطباً مندوب السويد قال الجعفري أن المندوب السويدي طالب الحكومة السورية القيام بأشياء كثيرة لكنه لم يطالب بانهاء الاحتلال الامريكي والتركي والاسرائيلي لاجزاء من ارض سورية ولم يطالب بادانة العدوان الثلاثي عليها

و أكد الدكتور الجعفري أن: بعض الدول بما في ذلك فرنسا والدول التي شنت العدوان الجبان على سورية بتاريخ 14 الجاري لم تفهم بعد أن إرادة الشعوب في التحرر والاستقلال قد أصبحت حقيقة راسخة وأن عهود الهيمنة قد ولت منذ زمن بعيد, مشدداً أن: محاولات العودة إلى عهود الهيمنة لن يكتب لها النجاح مهما بلغ حجم حمم الأساطيل الحربية والطيران والصواريخ والتهديد بالقوة والامعان في دعم الإرهاب تحت أي عنوان كان.

و عن مدينة الرقة قال الجعفري: الرقة مدينة شهيدة بعد أن تم تدميرها بشكل كامل من قبل القوات الأمريكية وتحالفها المزعوم تحت ذريعة محاربة الإرهاب, و أضاف تقرير بعثة الأمم المتحدة التقييمية إلى مدينة الرقة مطلع الشهر الجاري أكد أن المدينة تواجه وضعا حرجا يتطلب إعادة بناء كاملة وإعادة هيكلة الإدارة والخدمات العامة بأكملها من الصفر, وتابع الدكتور الجعفري أن الرقة التي كان يقدر عدد سكانها بنحو 300 ألف شخص قبل الأزمة أصبحت تضم نحو 7000 شخص في نهاية هجوم ما يسمى التحالف الدولي.

و قال الجعفري: "التحالف الدولي" دمر كل المشافي والمستوصفات في الرقة ولا يوجد أي مشفى عامل في المدينة وهناك نقص كامل في الخدمات العامة حيث لا يوجد مياه ولا كهرباء و شدد ان ما حصل في الرقة مثال على جرائم "التحالف" المزعوم بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي والذي يهدف في الحقيقة إلى تقويض سيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية ومحاولة إضعاف جيشها.

و قال الدكتور الجعفري: الإنجازات الحقيقية لـ "التحالف الدولي" تمثلت بإزهاق أرواح آلاف المدنيين الأبرياء باستخدام أفظع الأسلحة بما فيها الأسلحة الحارقة وتدمير البنى التحتية السورية, مذكراً أن طائرات "التحالف الدولي" غير الشرعي شنت عدوانا جويا ضد الجيش العربي السوري في جبل الثردة بمدينة ديرالزور عام 2016 بهدف توفير ممر آمن لعناصر تنظيم داعش الإرهابي بين الأراضي السورية والعراقية.

و تابع: تحالف واشنطن قدم الدعم والحماية لبقايا تنظيم داعش الإرهابي في ديرالزور وأنقذهم من مصيرهم المحتوم على يد الجيش العربي السوري ليعيثوا فسادا على امتداد الشريط الحدودي بين سورية والعراق.

و شدد أن: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا توجت دعمها للمجموعات الإرهابية بعدوانها الثلاثي على سورية بمشاركة السعودية وقطر و/إسرائيل/.

و عن وصول المساعدات لمناطق سيطرة الاحتلال الامريكي قال الجعفري: الحكومة السورية وافقت على إيصال المساعدات الإنسانية الى مخيم الركبان لكن القوات الأمريكية الموجودة في المخيم منعت ذلك ووضعت شروطا مستحيلة لإيصال هذه المساعدات مؤكداً أن الولايات المتحدة ترفض دخول أي وفد إلى مخيم الركبان لأنها تستخدمه في تدريب فلول "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى عسكريا واستخدامهم في معارك أخرى ضد سورية والعراق وليبيا وغيرها.

و طالب مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بولايته بموجب أحكام الميثاق والتصدي للاحتلال الأمريكي والتركي والإسرائيلي لأجزاء من سورية والتصدي كذلك للدول الداعمة للمجموعات الإرهابية.