نيبينزيا: لماذا يتجاهل الغرب إيصال المساعدات للرقة و الركبان و كفريا و الفوعا

جهينة نيوز

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن "الوضع في الغوطة الشرقية مستقر، عكس ما نراه في الرقة من وضع كارثي".

وأكد نيبينزيا أن موسكو ودمشق بصدد إعادة النازحين من الغوطة الشرقية، وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وتأهيل البنية التحتية في الغوطة الشرقية.

و عن الإحتلال الامريكي أكد نيبينزيا أن: وجود القاعدة الأمريكية قرب مخيم الركبان في منطقة التنف يعد انتهاكاً للسيادة الوطنية وقال رأينا مظاهرات ضد الاحتلال الأمريكي، ووجود القواعد الأمريكية انتهاك جسيم للقانون الدولي و أضاف: يموت المدنيون في الرقة كل يوم بسبب الألغام ناهيك عن الدمار الواسع و أكد أن ملفا الرقة ومخيم الركبان لا بد أن يكونا ضمن اهتمامات جميع المنظمات الدولية و كذلك ملف كفريا و الفوعا., و دعا المجتمع الدولي عدم التلاعب بالوضع الإنساني في سورية لأهداف وأجندات سياسية.

و عن المبادرات الغربية قال المندوب الروسي: لا يحق للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أخلاقيا اتخاذ مبادرات حيال سورية بعد عدوانها عليها, و أضاف: ندعو الولايات المتحدة وحلفاءها للامتناع عن القيام باعمال استفزازية في سورية, مشدداً على ان ما تقوم به واشنطن يهدف لتقسيم البلاد.