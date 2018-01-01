أبراج يوم الأربعاء 2018/4/18 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٨/ ٤: لطيف وقنوع يبالغ بحماية نفسه يتقبل النقد متعلق بالجذور، وفي مثالي عنده شهامة وكرم، ينساق عشوائيا خلف رغباته لانه عصبي ومتسرع، تهوره احيانا غير عقلاني، يحب التحدي ولا يغير مساره بالحياة، تنتهي من ازمة قديمة عانيت منها، توقع على شراكة مهنية في الاشهر القادمة، مسائل مالية تغيير ايجابي بقضايا سفر او انتقال الى مكان جديد بارض غريبة، توقيع على اوراق مهمة في نهاية السنة، تغيير باسلوب حياتك يفتح مجال ارتباط او ولادة طفل او عقار جديد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تغريك طرق عديدة ودروب لا تعرفها من السابق، تخرج من قوقعتك وتنطلق وتكتشف وتفرح باجواء التجديد، حوافز كبيرة تفرحك وتخرج من الرتابة، عمل تنقل سفرة قصيرة وكل انواع الدعاية والاعلام، قصة عائلية تفرض فيها وجهة نظرك وتناقشها

الثور: تجارب مادية مهمة عندك، تناقش بعض القيود والعقود والقضايا المالية الملحة، تفاوض بشان ممتلكات مشتركة مع المقربين، تفتح باب جديد امام مشاريع مالية كبيرة، تخطط لمكسب وتساعد الاخرين على ايجاد حلول مهنية شخصية صحية، كن هادى حتى لا تثير النقمة حولك وتغلب على كسلك، امور مالية اسرع إليها

الجوزاء: القمر ببرجك من ساعات الظهر، تتلقى الدعم من محيطك وتقدم بعض الفرص لان نجاحاتك على وجه الخصوص فيما يتعلق باهتماماتك الشخصية، تطور نفسك بطريقة ما، تعالج موضوع شيق، نهارك ايجابي فيه مسرة

السرطان: كن حازم ومنهجي، نهارك مزدحم، توفر طاقتك، عملك مهم، تشكو من وضع طارئ لذلك انتبه من متاعب ومجازفات وابدأ بالاولويات تفاديا لاي عرقلة او تأجيل، انتبه من المؤامرات في الكواليس

الأسد: تتمتع بالشعبية والتكيف، اهتم بنصائح الاخرين من حولك فقد تحقق الكثير، تمضي وقتا على هواياتك مما يحقق لك المتعة والفائدة، تتلقى دعوة من احد الأصدقاء وتكون مميزة جدا وتتعرف على صديق جديد

العذراء: تنجز أعمالك دون أن تنظر للوراء، انتبه من التفرد والاستبداد تعاون مع محيطك، لا تسمح لاحد ان يأخذ عليك مآخذ ولا تخض صراعات لا تعرف مداها، فترة متراجعة على صعيد تواصلك، أثبت جدارتك بعملك لا تتهرب من مشاكلك انتبه لسمعتك الطيبة

الميزان: تسوي بعض الاوضاع المهددة بالفشل، تدرس مواضيعك دراسة جيدة، تقوم باتصالات مهمة لاماكن بعيدة، تفكر بسفر، حماسة وتشويق، نهار لقاءات مقابلات لا يمنع ان تبحث عن استقرار حتى تخرج بنتيجة سريعة وتحليل منطقي لامورك، يوم جيد للدراسة والسفر

العقرب: تركيزك على الشراكة المالية اعرف كيف تتصرف لتواجه شريك يعرقل خطواتك، اليوم نمطك أبطأ مما ترغب لذلك تقدم تبريرات وتفسيرات مقنعة حتى تنتصر وتتعامل مع غيرك وتعامل مع وجهات النظر مع الاخرين، مرافقة مريض او قصة استشفائية او زيارة مريض او تطرق أبواب كثيرة او تعيد حساباتك البنكية، امور مالية مشتركة مع قريب او بنك

القوس: مطلوب منك التركيز على الشراكة، أجواء فيها ملل، تحتاج لحسم وقرار سريع، تشرع أفكارك، كن حذر من المعوقات بسسب وجود تحالف ضدك، تتغلب على التردد وتكون مع الشريك بقراراته، الخصم اقوى منك

الجدي: أعمالك كثيرة متقلبة وعمليات تأجيل وعرقلة، لا تحبط نفسك، حاول إعطاء نفسك دفع حتى تنهي أعمالك المتراكمة، يطرأ تغييرات في عملك او جدال بمجالك المهني، انتبه على كلامك واحتكاكك، اطلب مساعدة وانتبه لصحتك، يوم للحيرة والركض

الدلو: نهارك متناغم يحمل لك نقاشات واوضاع استثنائية، يصغي اليك الاحبة، نهارك مقنع وانت ملفت للنظر، تاخذ قرار مصيري او يسقط عبء كبير عنك، لا تمر بنهارك مرور الكرام، خبر يخص الاولاد او خبر معنوي او مادي

الحوت: تركز على شؤونك العائلية المنزلية، تدخل في فترة حظ مع العائلة أو يقودك لقرارات جديدة فيها ترميم او تصليحات او اعطال، حافظ على جديتك حتى تكون حياتك المنزلية والمهنية إيجابية، انتبه من مواجهة مع السلطات، لا تحسم امر في شان عقاري، لا تكن أناني، تعديل في امور البيت