العلم ينتصر على السياسة فواز الأزكي عضواً في مؤتمر سان فرانسيسكو

جهينة نيوز - عاطف عفيف

العلم يتنصر على السياسة ، فرغم السخونة والاحتدام التي تحكم العلاقات السورية- الأمريكية على خلفية تداعيات الأزمة ودعمها للإرهاب الذي تعاني منه سورية، لم يمنع اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي العشرين للجيولوجيا في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية -27 أيلول القادم - من اختيار العالم الجيولوجي السوري والباحث الفلكي الدكتور فواز الأزكي كعضو في اللجنة العلمية للمؤتمر وهذا بحد ذاته هو اعتراف عالمي ضمني بمدى كفاءة الخبرات العلمية السورية .

وفي تصريح لـجهينة نيوز قال الدكتور الأزكي - الأستاذ المدرس في جامعة تشرين - أنه فوجئ تماماً بدعوته للمشاركة كعضو في اللجنة العلمية للمؤتمر دون أي طلب منه ، ولا يدري ما سبب اختيارهم له ، ربما أنهم أطلعوا على السيرة العلمية له المنشورة في النشرة الإلكترونية لجامعة تشرين، والتي تحتوي على بعض الأعمال التي قام بها خلال حياته المهنية.

حيث يعد الدكتور الأزكي المعلن الأول عن اكتشاف الديناصورات في سورية عام 2001 ، كما قام بتحويل منزله الوحيد في قريته قسمين في ريف اللاذقية إلى أول متحف جيولوجي في سورية عام 2002،وألف أول موسوعة جيولوجية عربية عام 2003 ، وأسس لأول مرصد فلكي في اللاذقية عام 2004،وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه وألف العديد من الكتب الجيولوجية ,أنجز عشرات الأبحاث العلمية في مجال علم الجيولوجيا، كما تم اختياره العام الماضي رئيساً للمؤتمر الدول للتنوع الجيوحيوي في رومانيا.

وذكر الأزكي بأن عشرات الجامعات والعديد من مراكز الأبحاث فا العالم تشارك في هذا المؤتمر الدولي والذي يركز على التقنيات الحديثة لمعالجة هندسة الصخور.