روسيا تدين الاستخدام العشوائي للقوة في اليمن وإطلاق الصواريخ باتجاه السعودية

جهينة نيوز

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو تدين استخدام القوة بشكل عشوائي في اليمن.

و كذلك إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي السعودية، بحسب "روسيا اليوم".مساوية بين الجلاد السعودي و الضحية.

وأضاف المندوب الروسي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، حول اليمن، أنه "لا يمكن وضع حد للأزمة في هذه البلاد، إلا من خلال حوار بين كافة الأطراف".

وتابع: "نحن ندين بحزم الضربات العشوائية التي تؤدي إلى سقوط ضحايا وسط المدنيين في اليمن. ونعتبر أمرا مرفوضا تماما إطلاق الصواريخ البالستية على المراكز السكنية على أراضي السعودية. وندعو للتخلي عن هذه الممارسات، إذ أن ذلك لا يساعد العملية السياسية والتسوية".