هل وافق مورينيو على رحيل بوجبا من مانشستر يونايتد ؟

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة (ديلى ميل) أن البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لنادى مانشستر يونايتد نفذ وعده تجاه النجم الفرنسى بول بوجبا، وأكد أنه مستعد للموافقة على رحيله عن الشياطين الحمر خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو فى حاجة لبيع بوجبا وانطونى مارسيال وماتيو دارمبيان وديلى بليند من أجل توفير سيولة مالية لإبرام عدد من الصفقات من العيار الثقيل، وذلك في إطار مساعى النادى لاستعادة البطولة المحلية والعودة إلي المنافسة في بطولة دورى الأبطال الأوروبي.

وكان الموسم الحالى قد شهد غياب بوجبا عن التشكيل الأساسى في عدد من المباريات التى خاضها فريقه، وبدأت الشكوك تحوم حول احتفاظه بمكان ثابت فى تشكيلة مورينيو، كما ثار حديث عن توتر العلاقة بين النجم الأسمر ومديره الفنى.