الجيش الروسي يعثر على مختبر لإنتاج الأسلحة الكيميائية في دوما

جهينة نيوز

عثر الجيش الروسي على مختبر يحتوي على مواد لازمة لإنتاج الأسلحة الكيميائية في دوما.

ذكرت قناة "زفزدا" الروسية أن "المواد المكتشفة، مثل ثايوديغليكول، ثنائي ايتانول أمين، ضرورية لإنتاج الكبريت وغاز الخردل. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على خزان يحتوي على مادة الكلور المماثلة لتلك التي تم استخدامها في الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما".

وأشار القناة إلى أن المختبر يقع في الطابق السفلي من مبنى سكني. ووفقا لخبير قوات الإشعاعات والحماية الكيميائية والبيولوجية، ألكسندر روديونوف، أن المجموعات الإرهابية التي كانت داخل مدينة دوما استخدمت هذا المختبر.

ويشار إلى أن وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الجيش السوري عثر على مخبأ في قرية أفتريس، في الغوطة الشرقية، يحتوي على مواد لازمة لتصنيع المواد السامة.