بالفيديو_ دب يبدأ مباراة كرة قدم في روسيا

جهينة نيوز:

أثار مشهد دب عملاق قام بحركات استعراضية، قبل مباراة في الدوري الروسي، ردود فعل متفاوتة، حول هذا العرض "الصادم".

وأظهرت اللقطات الدب "تيم" وهو يعطي كرة المباراة للحكم قبل انطلاق مباراة في الدرجة الثالثة من الدوري الروسي، قبل أن يقوم بالتصفيق وسط تحية الجماهير.

ووصف عدد من منظمات حقوق الحيوان، العرض الحي بـ"غير الإنساني" و"الصادم"، بسبب استغلال الدب بهذا الشكل، كما أضافت أن التصرف "يجعل مباراة كرة القدم معرضة للخطر".

ونفى الاتحاد الدولي لكرة القدم الادعاءات التي تقول أن روسيا ستقوم باستخدام الدب في حفل افتتاح بطولة كأس العالم الصيف المقبل.