بالفيديو_ دب يبدأ مباراة كرة قدم في روسيا

الثلاثاء, 17 نيسان 2018 الساعة 19:45 | رياضة, كرة القدم

جهينة نيوز:

أثار مشهد دب عملاق قام بحركات استعراضية، قبل مباراة في الدوري الروسي، ردود فعل متفاوتة، حول هذا العرض "الصادم".

وأظهرت اللقطات الدب "تيم" وهو يعطي كرة المباراة للحكم قبل انطلاق مباراة في الدرجة الثالثة من الدوري الروسي، قبل أن يقوم بالتصفيق وسط تحية الجماهير.

ووصف عدد من منظمات حقوق الحيوان، العرض الحي بـ"غير الإنساني" و"الصادم"، بسبب استغلال الدب بهذا الشكل، كما أضافت أن التصرف "يجعل مباراة كرة القدم معرضة للخطر".

ونفى الاتحاد الدولي لكرة القدم الادعاءات التي تقول أن روسيا ستقوم باستخدام الدب في حفل افتتاح بطولة كأس العالم الصيف المقبل.

 


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا