واشنطن ترد على باريس: ترامب يريد الانسحاب من سوريا "في أقرب وقت ممكن"

جهينة نيوز

بعد ساعات من تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أقنع ترامب بإبقاء القوات الأمريكية في سوريا لفترة طويلة، جاء الرد من واشنطن التي أعلنت أن ترامب يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا "في أسرع وقت ممكن".

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان، الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا في أقرب وقت.

وأوضحت ساندرز أن "مهمة الولايات المتحدة لم تتغير. الرئيس كان واضحا في أنه يريد عودة القوات الأمريكية في أسرع وقت ممكن".

ووفقا لـ"رويترز"، أضافت "نحن عازمون على سحق تنظيم "داعش" الإرهابي تماما وخلق ظروف تمنع عودته. بالإضافة إلى ذلك، نحن ننتظر من حلفائنا الإقليميين وشركائنا تولي مسؤولية تأمين أكبر في المنطقة سواء عسكريا أو ماليا".

ويأتي ذلك بعد تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق الأحد قال فيه إنه أقنع ترامب بضرورة بقاء القوات الأمريكية في سوريا.