بدء سريان اتفاق يقضي بالإستغناء عن الدولار في التعاملات التجارية بين ايران و تركيا

جهينة نيوز

دخل إتفاق المقايضة النقدية بين ايران وتركيا بالعملتين الوطنيتين الريال والليرة حيز التنفيذ امس الاثنين اثر افتتاح اوّل اعتماد بنكي في هذا الاطار.

وأوضح البنك المركزي الايراني أن البنك وبهدف تسهيل التبادل التجاري مع دول الجوار ولتوجيه العمليات النقدية للافراد الطبيعيين والاعتباريين نحو النظام المصرفي، ولاستخدام ادوات المدفوعات الدولية، والتقليل ومن مخاطر العمليات النقدية، اعتمد سياسة ابرام الاتفاقيات النقدية وتبادل العملات مع الدول الرئيسية من الناحية التجارية.

واضاف أن بنك ملّي الايراني افتتح اول اعتماد مستندي(LC) الاثنين 16 ابريل/نيسان 2018 للتمويل التجاري بين ايران وتركيا وذلك بموجب اتفاق مقايضة عملتي الريال والليرة بين البنكين المركزيين للبلديين.

وبيّن المركزي الايراني أن الاتفاق لايتطلب استخدام عملة ثالثة كـ الدولار الاميركي لتبادل العملتين، فضلا عن أن وبحسب هذا النموذج فسيتم توجيه عمليات الشراء والتحويلات والتبادلات المالية نحو النظام المصرفي، لتقليص المخاطر بين تجار البلدين.

يذكر أن مسودة اتفاق المقايضة النقدية ابرم خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى طهران العام الماضي، وتم اعتماده من قبل محافظي البنكين المركزيين الايراني والتركي.