هل يتخلص العالم من فيروس الإيدز بهذا اللقاح

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن عددا من العلماء باتوا على وشك تطوير لقاح يحمي من فيروس نقص المناعة المكتسب، وهو ما قد يساعد على الحد من استشراء المرض الخطير، مستقبلا.

وبحسب الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة روكفلر في نيويورك، فإن حقنة واحدة من اللقاح نجحت في حماية القردة من نسخة من الفيروس لـ18 أسبوعا.

وتبعا للنتائج، فإن من الممكن أن يطور الطب، مستقبلا، لقاحات تحصن الجسم ضد الفيروس، لفترة من الزمن، ويمكن أن يقدم اللقاح لشركاء المرضى وأقاربهم حتى يتفادوا الإصابة.

لكن تطوير لقاح ضد الفيروس لا يزال أمرا صعبا، بسبب اختفاء الفيروس من الجهاز المناعي للإنسان، لكن اللقاح المرتقب يحتوي بروتينات تجعل خلايا المناعة قادرة على التعرف إلى أجزاء محيطة بالفيروس.

لكن اللقاح يستطيع حماية الشخص الذي يأخذه لفترة محدودة فقط، بحسب البحث الطبي المنشور في مجلة "ناتشرل ميديسين".

ويحمل 1.1 مليون أميركي فيروس نقص المناعة المكتسب، لكن واحدا من كل سبعة منهم، يدري بإصابته، وهو ما يجعلهم مصدر عدوى محتملة لأشخاص آخرين.

ولا يوجد أي علاج تام للإيدز، في الوقت الحالي، لكن ثمة أدوية للسيطرة عليه لكنها تسبب عدة أعراض جانبية في الغالب مثل الغثيان والأرق