تركيا تدرس الدعوة لانتخابات مبكرة

جهينة نيوز:

قال نائب رئيس الوزراء التركي، بكير بوزداغ، الثلاثاء، إن الحزب الحاكم سيدرس دعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

وتأتي تصريحات بوزداغ، الثلاثاء، بعد وقت قصير من قول دولت بهجلي، زعيم حزب "الحركة القومية" وهو أحد حلفاء أردوغان، إنه يجب تقديم موعد الانتخابات المقررة في تشرين الثاني 2019.

وذكر بهجلي أن تاريخ 26 آب 2018 مناسب لإجراء الانتخابات، مضيفا أنه "لا طائل من تأجيل الانتخابات كل هذا الوقت".

يذكر أن أردوغان اتخذ إجراءات صارمة لإحكام قبضته على الحياة السياسية التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وفي أعقاب استفتاء العام الماضي، تحولت تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي الذي يركز معظم السلطات في يد الرئيس، ومن المقرر دخول هذا التعديل حيز التنفيذ في الانتخابات المقبلة.