بالفيديو.. فصيل مسلح تابع لـ"الجيش الحر" ينشق ويضع نفسه تحت تصرف الجيش السوري!

جهينة نيوز

تم التوصل إلى اتفاق بين ميليشيا "مغاوير الصحراء" التابع "للجيش الحر" مع الجيش السوري يقضي بتسوية أوضاع جميع أفراد مجموعته.

وانتشر على صفحات التواصل الإجتماعي فيديو مصور للمدعو "محمد أحمد شعبان" الملقب بـ"الضبع" من فصيل "مغاوير الصحراء" الذي كان يتبع لما يسمى بـ"الجيش الحر" وهو يعلن التوصل إلى اتفاق مع الجيش السوري يقضي بتسوية أوضاع جميع أفراد مجموعته.

وأكد "الضبع" أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجيش السوري يقضي بتسوية أوضاع جميع أفراد مجموعته، كما أدان العدوان الثلاثي على سوريا الذي نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وقالت ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي أن تشكيل "مغاوير الصحراء" انشق بكامل عدده وعتاده عن الجماعات المسلحة ووضع نفسه تحت تصرف الجيش السوري.

وتوصل الجيش السوري إلى اتفاق تسوية شامل مع الجماعات المسلحة المتواجدة في مدينة الضمير يقضي بتسوية أوضاع من يرغب بالمصالحة وترحيل من لا يرغب إلى الشمال السوري.