لافروف: الوضع المتصاعد في سوريا يؤثر سلباً على نظام العلاقات الدولية

جهينة نيوز

اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الوضع المتصاعد في سوريا يؤثر سلبا على نظام العلاقات الدولية في العالم بأسره.

واعتبر لافروف في تصريح له خلال حفل استقبال بمناسبة عيد الفصح إن الوضع المتصاعد في سوريا يؤثر سلبا على نظام العلاقات الدولية في العالم بأسره.

وقال لافروف: "إن روسيا ستواصل سياستها في سوريا التي تعتمد على مبدأ احترام القوانين الدولية واحترام سيادة الأراضي السورية".

وكانت سوريا تعرضت، إلى عدوان صاروخي شنته القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

روسيا اليوم