"شيرين عبد الوهاب" تفجع بوفاة والدها؟!

جهينة نيوز:

فجعت الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ قليل بوفاة والدها بعد صراع مع المرض، وسوف تشيع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الحصري من 6 أكتوبر، بينما لم يتم تحديد موعد العزاء بعد.

وجاء خبر وفاة والد شيرين عبد الوهاب بعد أقل من أسبوعين على زواجهما من الفنان حسام حبيب، الذي احتفلت به يوم السبت 7 أبريل في حفل عائلي ضم الأهل والأصدقاء المقربين.

والد شيرين عبد الوهاب كان نادر الظهور معها في وسائل الإعلام، فغالباً ما كان يظهر شقيقها الذي يدير أعمالها، كما تطل شقيقتها ووالدتها معها في كثير من المناسبات.