ألمانيا: قمة السبع الكبار تبحث إطلاق علمية التسوية السياسية في سوريا

الثلاثاء, 17 نيسان 2018 الساعة 13:32 | سياسة, عالمي

ألمانيا: قمة السبع الكبار تبحث إطلاق علمية التسوية السياسية في سوريا

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن قمة السبع الكبار المرتقب انعقادها في كندا الصيف المقبل، ستبحث مسألة إطلاق عملية التسوية السياسية في سوريا.

وأضاف الوزير الألماني، اليوم الثلاثاء: "الآن بعد الضربات العسكرية على سوريا، يجب إطلاق العملية السياسية" وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكندية كريستيا فريلاند: "تحدثنا عن ذلك بالأمس خلال لقاء الوزراء في بروكسل. وسيكون هذا الموضوع الذي نعتزم بحثه في قمة السبع الكبار".

وكانت سوريا تعرضت، فجر أمس السبت الماضي إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

سبوتنيك


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