النادي الايطالي يطالب باستقبال حافل لـــ" محمد صلاح"

جهينة نيوز:

تحدث جيمس بالوتا، رئيس نادي روما الإيطالي، عن النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني المحترف في ليفربول الإنجليزي، قبل مواجهة "الريدز" بذئاب العاصمة الإيطالية يوم 2 أيار المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال "بالوتا" في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، إن محمد صلاح يستحق استقبالا كبيرا من جانب جماهير روما في مباراة العودة بذهاب نصف النهائي على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية.

وأوضح أن النجم المصري قدم موسمين رائعين مع روما، ويستحق التقدير والاستقبال الذي يليق بنجوميته وما قدمه للفريق.

وأضاف "بالوتا" أن "صلاح" لاعب رائع والجميع في روما كان يرغب في استمراره مع الفريق، لكنه قرر العودة إلى الدوري الإنجليزي لإثبات ذاته من جديد بعد تجربته مع تشيلسي.

يذكر أن الفرعون المصري خطف قلوب مشجعي وجماهير روما خلال الفترة التي قضاها في جدران نادي العاصمة، قبل الانضام إلى ليفربول في الصيف الماضي مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو حوافز.