نادي سيون السويسري استبعد لموسمين والسبب؟

جهينة نيوز:
قرر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يويفا استبعاد نادي سيون السويسري من المسابقات الاوروبية للموسم المقبل بسبب مخالفته للقوانين الداخلية للاتحاد .
وسيغيب سيون عن الموسمين الاوروبيين القادمين اضافة الى غرامة مالية وصلت الى 235 الف يورو . واعلن اليويفا ان سيون اخفى عن الاتحاد انه عليه ان يدفع مبلغ وقدره 950 الف يورو لنادي سوشو الفرنسي قبل ان يشارك في الدوري الاوروبي هذا الموسم .
وينص القانون على عدم مشاركة اي ناد في البطولات القارية اذا كان يتوجب عليه بعض الديون ولم يصرح عنها لذا سيتم استبعاد صاحب المركز التاسع من 10 فرق في الدوري .