نادي سيون السويسري استبعد لموسمين والسبب؟

الثلاثاء, 17 نيسان 2018 الساعة 13:17 | رياضة, كرة القدم

نادي سيون السويسري استبعد لموسمين والسبب؟

جهينة نيوز:

قرر ​الاتحاد​ الاوروبي لكرة القدم ​يويفا​ استبعاد ​نادي سيون السويسري​ من المسابقات الاوروبية للموسم المقبل بسبب مخالفته للقوانين ​الداخلية​ للاتحاد .

وسيغيب سيون عن الموسمين الاوروبيين القادمين اضافة الى ​غرامة مالية​ وصلت الى 235 الف يورو . واعلن اليويفا ان سيون اخفى عن الاتحاد انه عليه ان يدفع مبلغ وقدره 950 الف يورو لنادي سوشو الفرنسي قبل ان يشارك في ​الدوري الاوروبي​ هذا الموسم .

وينص القانون على عدم مشاركة اي ناد في البطولات القارية اذا كان يتوجب عليه بعض الديون ولم يصرح عنها لذا سيتم استبعاد صاحب المركز التاسع من 10 فرق في الدوري .


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