ضابط بريطاني بتحدى تيريزا ماي أن تثبت بأن الجيش السوري إستعمل كيماوي

جهينة نيوز

نقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن الميجر جنرال جوناثان شو القائد السابق للقوات الخاصة البريطانية قوله انه يتحدى تيريزا ماي أن تثبت بأن الرئيس السوري بشار الأسد و القوات السورية تقف خلف اي هجوم كيماوي في منطقة دوما في حال وقع الهجوم.

و قال الضابط البريطاني أن الأمر ليس رأي شخصي بل هو هو تحليل مشترك بين كبار القادة العسكريين الامريكيين حيث لا يوجد مبرر وراء تورط الجيش السوري بإستعمال الكيماوي.

و أضاف ان الرئيس السوري حصل على ارضه و المتمرديين الجهاديين يغادرون بالحافلات فلماذا يستهدفهم بالغاز.؟

و اضاف ان جميع الجهاديين لديهم مصلحة بإستعمال الكيماوي و لديهم دوافع لتحميل الرئيس الاسد مسؤولية الهجوم.

و أضاف لأفترض بأنني مستشار للرئيس الأسد هل سأطلب منه استعمال الكيماوي بعد ان انتصر بالحرب.؟ هذا لا معنى له و لكنني ارى السبب الحقيقي الذي يدفع الجهاديين لفعل ذلك.