شروط "يسرا" على فريق عمل مسلسلها تحدث ضجة؟!

جهينة نيوز:

طلبت النجمة المصرية يسرا من الجهة المنتجة لمسلسلها الجديد “لدينا أقوال أخرى”، إلغاء الإجازات لجميع الفنانين والعاملين بالمسلسل، وتكثيف ساعات التصوير لتصل إلى 16 ساعة في بعض الأيام من أجل الإنتهاء من تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وتأتي هذه الشروط بسبب التوتر الذي باتت تعيشه النجمة المتألقة كلما اقترب شهر رمضان، خاصةً وأنها سبق وتسببت في تعطيل التصوير لعدة أيام بعد إصابتها في قدمها خلال تصوير أحد مشاهدها بهذا العمل.

ويشارك يسرا البطولة نخبة كبيرة من النجوم منهم شيرين رضا ونجلاء بدر وأحمد حاتم ، وتظهر فيه بشخصية مستشارة قانونية في المحكمة الدستورية، تتعرض لضغوط نفسية بعد فقدان ابنها في الحلقات الأولى من المسلسل، إلى أن تتورط في جريمة قتل ويتم القبض عليها، والمسلسل من إنتاج جمال العدل، وإخراج محمد علي، وتأليف الشباب الثلاثة أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان.

(لها)