المركز الأول لمنتخب سورية للسامبو والكوراش في البطولة العربية بلبنان

جهينة نيوز

حقق منتخب سورية للسامبو والكوراش المركز الأول في البطولة العربية التي اختتمت منافساتها اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة منتخبات لبنان والعراق والأردن ومصر والسودان إضافة إلى سورية.

واستطاع منتخبنا الحصول على خمس ميداليات ذهبية في لعبة السامبو عن طريق منير غصن وسامح رمضان وأحمد باير ومنذر جريدة وغسان حيبا وأربع فضيات عبر عبد السلام حاج قدور وشادية عساف وحنان سلوم وصباح الخضر.

وفي لعبة الكوراش أحرز المنتخب ثلاث ميداليات ذهبية حققها كل من مهند شام وسامح رمضان وغسان حيبا وأربع فضيات عبر أحمد باير وشادية عساف وحسنة السعيد والاء السباعي وبرونزيتين لعبد السلام حاج قدور ومنير غصن.

وجاء منتخبنا بالمركز الأول في الترتيب العام تلاه المنتخب اللبناني وذهب المركز الثالث الى المنتخب العراقي.

وفي تصريح لسانا قال رئيس اتحاد اللعبة عماد حاج قدور: “إن حصول منتخبنا على المركز الاول في البطولة العربية هو إنجاز جديد يضاف إلى خزائن اللعبة والرياضة السورية” مشيرا إلى أن لاعبي منتخبنا جميعهم توجوا وحققوا ميداليات وهذا دليل على أنهم يتلقون تدريباتهم باحترافية بإشراف المدرب يحيى حسابا ما يؤشر الى تحقيق إنجازات جديدة على الصعيد الدولي ولا سيما في بطولة آسيا ودورة المتوسط .‏‏

وتعد لعبة السامبو من الفنون القتالية القوية والواقعية وتختلف عن لعبة الجودو في اللباس وعملية المسك والحصول على النقاط إذ يمكن إحراز النقاط من خلال التثبيت والرمي والاستسلام لدى لي الذراع أو القدم أما لعبة الكوراش فهي نوع من أنواع لعبة الجوجستو الشاملة للجودو والكاراتيه لكن دون ضرب أو ركل.