الصحة العالمية: نعمل مع الحكومة السورية للوصول إلى دوما في أسرع وقت

الثلاثاء, 17 نيسان 2018 الساعة 11:04 | سياسة, محلي

الصحة العالمية: نعمل مع الحكومة السورية للوصول إلى دوما في أسرع وقت

جهينة نيوز

أعلن المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف طارق جاساريفيتش، اليوم الثلاثاء، أن ممثلي المنظمة لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى دوما في الغوطة الشرقية لريف دمشق.

وتعمل المنظمة مع الحكومة السورية من أجل تنظيم الزيارة في أقرب وقت لتقييم الأوضاع الصحية هناك.

وقال جاساروفيتش لوكالة "سبوتنيك": "لم نتمكن بعد من الوصول إلى دوما، ولكننا نعمل مع السلطات المعنية لتنظيم تقييم الصحة العامة داخل دوما في أقرب وقت ممكن".

وأرسلت منظمة الصحة العالمية وفدا إلى مدينة دوما السورية لتقييم الوضع الطبي، على خلفية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية.

وتنفي دمشق ومن خلفها موسكو تورط القوات السورية في تنفيذ الهجوم، مؤكدة تخلصها من جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية.


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