نجم برشلونة يفكر في مانشستر يونايتد

جهينة نيوز

كشفت تقارير صحفية أن نجم برشلونة الإسباني يفكر بجدية في الانتقال للدوري الإنكليزي الممتاز هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة ميرور فإن لاعب الوسط إيفان راكيتيتش يميل نحو فكرة امكانية انتقاله للعملاق الإنكليزي مانشستر يونايتد الموسم المقبل.

واشارت الصحيفة الى أن الكرواتي صاحب الـ30 عاما قلق من خطط ادارة نادي برشلونة في فترة الانتقالات المقبلة، حيث إن تعاقد البلوجرانا مع اسم كبير جديد في خط الوسط، قد يؤثر على دوره ودقائق لعبه مع البارسا الموسم المقبل.

واخيرا قالت الصحيفة إن لاعب إشبيلية السابق يرحب بفكرة الانتقال لملعب أولد ترافورد والتدرب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، خاصة وأن ادارة اليونايتد ستمن.