زاخاروفا: واشنطن خسرت المواجهة الدبلوماسية مع موسكو ولجأت للعقوبات

جهينة نيوز

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن لجوء الولايات المتحدة لأساليب التخويف والعقوبات بشكل مستمر لا نهاية له، نتيجة حتمية للخسارة الدبلوماسية أمام روسيا.

وقالت ماريا زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "للأسف لم تعثر واشنطن على ما يبدو، على إمكانية لمواصلة اللعبة الدبلوماسية معنا. وبشكل عام، فإن لعبتها الدبلوماسية قد فشلت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولذلك انتقلت لاستخدام الخطة "ب" المتمثلة بالتخويف والعقوبات التي لا نهاية لها".

واعتبرت الدبلوماسية الروسية، أن هذا السلوك الأمريكي، ليس إلا جزءا من "استراتيجية كبيرة".

وفي وقت سابق، أعلنت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، أن بلادها تعد وجبة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في سوريا.

وأشارت إلى أن العقوبات الجديدة ستشمل الشركات الروسية التي تزعم واشنطن بأنها زودت سوريا بتكنولوجيات ساهمت في إنتاج السلاح الكيميائي، فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس ترامب أمر بتعطيل هذه العقوبات والاكتفاء بالمفروض منها سابقا.

المصدر: نوفوستي