وزير دفاع كيان الاحتلال: لن نقبل تقييد روسيا لحركتنا في سوريا والمنطقة!

جهينة نيوز

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إفيغدور ليبرمان امس الاثنين، إن إسرائيل لن تقبل أن تفرض روسيا قيودا على أنشطتها في سوريا أو المنطقة.

وأضاف الوزير الإسرائيلي في مقابلة عبر الفيديو مع موقع "وآلا" الإخباري ردا على سؤال حول انتقادات روسيا للضربة الأخيرة: "سنحافظ على حرية العمل كاملة. لن نقبل أي قيود فيما يتعلق بمصالحنا الأمنية، لكننا لا نريد استفزاز الروس. لدينا خط اتصال مفتوح على مستوى كبار الضباط. الروس يفهموننا والحقيقة هي أننا نجحنا لسنوات في تجنب الاحتكاك معهم" في سوريا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الأربعاء الماضي رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "الإحجام عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار" بعد الغارة التي نفذتها إسرائيل على قاعدة التيفور العسكرية في سوريا.

المصدر: "رويترز