42 مليون ليرة تداولات بورصة دمشق

جهينة نيوز

سجل سوق دمشق للأوراق المالية ارتفاعاً بأحجام وقيم التداول حيث أغلقت جلسة تداول يوم أمس على حجم تداول قدره 66 ألف سهم موزعة على 68 صفقة بقيمة تداولات بلغت 42 مليون ليرة.

بالمقابل ارتفع مؤشر السوق 57 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 6095 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.95%.‏

وكان لسهم بنك قطر الوطني- سورية المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 33 ألف سهم بقيمة تداول 15 مليون ليرة من خلال 16 صفقة ليغلق سهمه على سعر 481 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.96%، ومن ثم جاء سهم بنك سورية الدولي الإسلامي حيث تم تداول 10 آلاف سهم بقيمة تداول 13 مليون ليرة من خلال 21 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1,277.81 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.93%، تلاه سهم بنك فرنسبنك - سورية حيث تم تداول 10 آلاف سهم بقيمة تداول 4 ملايين ليرة من خلال 10 صفقات ليغلق سهمه على سعر 446 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.95%.‏

هذا ولا يزال سهم الشركة السورية الوطنية للتأمين، موقوفاً عن التداول لحين تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة، إضافة لسهم الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء، موقوفاً عن التداول عملاً بأحكام المادة - 26- الفقرة (ج - 4) من نظام قواعد وشروط الإدراج لحين استكمال إجراءات إعادة إدراج أسهمها بعد تعرضها لحالة سطو وسرقة من قبل العناصر المسلحة.‏

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل، البنك العربي- سورية، السورية الدولية للتأمين - أروب، الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية، بنك بيبلوس- سورية، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك الأردن - سورية، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، الاتحاد التعاوني للتأمين، بنك الشرق، الشركة السورية الكويتية للتأمين، المجموعة المتحدة للنشر والإعلان و التسويق، الشركة المتحدة للتأمين.‏