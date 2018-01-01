مقتل 4 من قوات حرس الحدود الايراني باشتباكات مع ارهابيين قرب حدود باكستان

جهينة نيوز

أعلن مساعد قائد حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوجستان شرقي ايران عن استشهاد 4 عناصر من قوات حرس الحدود والتعبئة صباح اليوم الثلاثاء لدى التصدي لمجموعة ارهابية قتل اثنان من عناصرها في منطقة ميرجاوة جنوب شرق ايران.

وأوضح ابوالحسن ضيائي ان الاشتباكات وقعت عند الساعة الواحدة حتی الثالثة من صباح اليوم حيث قامت قوات حرس الحدود بالتصدي للزمرة الارهابية بكامل قوتها.

واضاف ان اثنين من قوات حرس الحدود هما وحيد حسين زاده والجندي ابوالفضل غلام بور استشهدا خلال هذه الاشتباكات.

واكد ان قوات حرس الحدود متواجدة في المنطقة بكامل الاجهزة والامكانيات للتصدي لأي محاولة من قبل العناصر الشريرة للاعتداء علی البلاد.

وتقع ميرجاوه علی بعد 75 كيلومترا شرق زاهدان عند الحدود المشتركة مع باكستان.

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