الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ استهدف مطار الضمير والشعيرات وتسقطها

أعلن مصدر عسكري، فجر اليوم الثلاثاء، أن ثلاث صواريخ معادية استهدفت مطار الضمير العسكري بريف دمشق، وقد تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاطها جميعها

واضاف المصدر أيضا أن ستة صواريخ معادية استهدفت مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص، وقد تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاط معظمها

وأعلن التلفزيون السوري ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان بالصواريخ استهدف مطار الشعيرات بريف حمص واسقتطها دون وقوع أضرار

وقال التلفزيون أنه تم إسقاط الصواريخ المعادية فوق ريف حمص ويقدر عددها بتسعة صواريخ

ونشر التلفزيون صورا تظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ في أجواء حمص