أبراج يوم الثلاثاء 2018/4/17 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٧/ ٤: شديد العاطفة طباعه حادة قاسي بعض الشيء لا يحب التعامل مع من يفكر بنفس طريقته يتدخل بالكبيرة والصغيرة همه ارضاء الاخرين يقدر المواقف جيدا ناقد ذاتي يحمل شعور المرارة بسبب سرعته تفكيره عقلاني لا يثق بشطحات الاحلام، الاشهر المقبلة اخبار سعيدة حاول استغلالها او تكسبها بصفة جديدة لصالحك، تعامل عقاري، عراقيل ومشاكل من اقرب الناس لك، سفر سياحة تنقلات واعمال متعلقة بمجالك المهني تنتهي هذه السنة بافضل مما بدات، حظ سعيد

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تكثر حساباتك المالية وتعرف لقاء استثنائي تعيش فيه واقعك بجدية تامة دون التفاف بسبب وجود امور مالية او بعض المتاعب، اضبط مصاريفك احتمال تعاني بنقص في السيولة وبانتقال القمر للثور تفتح صفحة جديدة لا تعمل مشاكل وتتصالح مع ذاتك، تنكلق لعالم جديد تسمع فيه اخبار عن امور ماليةوتنفرج همومك

الثور: تلعب دور الموجه والحامي خاصة ان القمر ببرجك، ارتجال ونقاش صريح تشرح من خلاله مواقفكوقراراتك، خياراتك بالرحيل والانفصال عن امر فيه حسم، انت تحت الاضواء لا تخف من المجهول وبامكانك معرفة خفايا النهار، بانتظارك اخبار سعيدة

الجوزاء: انتبه لاعمالك، تشعر بحاجة للفضفضة وتدخل بعالم النسيان وتبوح باسرارك لصديق، لا تثق بالاخرين كثيرا، امورك فيها تأخير وشجار وحساسيات مع افراد عائلتك، انتبه لكلامك حتى لا تجرح مشاعر الاخرين، تكشف ما في سريرتك لا تترك الالم ياخذ مجراه بصمت بل اكشف اوراقك للاصدقاء وافض بما في قلبك لعلك ترتاح

السرطان: تجتمع بالاصدقاء لبحث وترتيب بعض امورك تظهر شجاعة كبيرة، تسهل اتصالاتك وتكافأ على ما تفعل ويقدر الاخرون جهودك، تطلعات ايجابية، تحضر وتخطط ويقوم احد الاصدقاء باسعادك، وجه جديد او قديم بدعوة غداء او عشاء

الاسد: تنقشع السماء وتتحالف الكواكب لتأمين نجاحك، تحتفل اليوم باخبار طيبة وافراج عن مشروع كان مغيب، تغيير لازم حلمت به طويلا في العمل، تاخذ الحيطة والحذر حتى تمشي امورك، تغضب من اشياء لا تهمك لكن تسيطر عليك

العذراء: احم مصالحك، نهار يحمل لك شفاء وتطورات سريعة، فرص من خلال بعض الاصدقاء او الجماعات او تنهي شيء قديم، حافظ على انجازاتك التي فيها نقاشات واتصالات ولقاءات، احتمال وجودك مع العائلة لتسمع النصائح، وتتقبل افكار المحيطين بك، انتبه من السرعة على الطرقات، عنوان نهارك نشاط و تواصل وتوظيف المواهب الخلاقة قد تكون خارج القطر

الميزان: انشغال بالحسابات المالية بين الكسب المشترك وسداد الاموال، اعط للمواقف اهمية بامكانك طلب المساعدة، تحقق امنية من خلال عمل او فاتورة او استحقاقات، رغبتك جيدة بالتجديد، مفاجأة سارة تخصك او تخص احد المقربين، مرافقة مريض او وعود لا تستطيع الوفاء بها

العقرب: سيرة مباشرة تحرك بعض مشاعرك وانفعالاتك التي تحدث فيها عن خياراتك وخاصة على صعيد الشركاء، ثق بحركتك اطلب ضمانات خفف من الطموحات والجموح وحدد ميزانيتك على صعيد الشركاء فقد تحصل على مال او عمل تقدم اعذار، لا تضيع انجازاتك نتيجة خطأ صغير كن ديبلوماسي

القوس: لا تقطع وعود لا تستطيع الوفاء بها لانك ستبقى متحفظا، تكسب قلب الاصدقاء لان العمل عليك تطلب منهم مساعدة، تتبلور مشاريع خلاقة ويطلب منك التفهم والهدوء بسبب وجود تحدي في بعض السلطات ومواقع النفوذ، كن لينا، نهار للعمل حاول انهاؤه ونظم امورك وانتبه لصحتك وغذائك

الجدي: ترمي شباكك وتمارس سحرك وتحقق امل لك على صعيد شخصي، يوم واعد وتشرق بجاذبية تستقطب القلوب، محظوظ وسعيد، حاول تغيير شيء بنفسك ولا تستسلم، ولتنقل طاقتك المسجونة في راسك إلى قلبك، ما تزرعه تحصده صوتك جيد ومسموع ونهارك فيه تغيير لا تهمل وجود الاحبة حولك نهار للعلاقات الايجابية

الدلو: نهار يدعوك الى وضع حد لاعمال تعثرت ولم تتكلل بالنجاح لانك ستتحرر من قديم قيدك، او تعتمد اسلوب مغاير يفتح الباب امام بعض الفرص الجديدة التي تنتظرها، عمليات بحث ناجحة على صعيد العائلة، لا تهمل نفسك ولا تهمل عملك، لا تعصب احتمال مشاكل مع العائلة، الملل هو سبب الازمة العابرة، انتبه من مخالفةقانونية تقف لك بالمرصاد، حاول تنفيذ ما تريد وطور اعمالك بكل المجالات كن حذر وابتعد عن التصريح

الحوت: خبر سعيد وتعبر عن مرحلة اساسية بحياتك، تناغم مهم لبلوغ هدف املاه عليك الهامك يوصلك لقرار تتخذه في بداية اليوم، تواصل تأثيرات نهارك بتحالف مع الجيران والاخوة، تتبلور افكار عبقرية تترك اثر بمحيطك