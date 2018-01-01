حادث للشبح الأمريكية اف-22 يكشف عيوب جديدة

جهينة نيوز

أفاد موقع " theaviationist" عن وقوع حادث لطائرة الشبح الأمريكية اف-22 رابتور و التي تعتبر الأكثر تطوراً في العالم و نشر صور تم تناقلها على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي للحادث الذي التزمت الدفاع الامريكية بالصمت تجاهه فيما قالت ان تحقيق قد فتح في الحادث.

و في التفاصيل فإن أحد محركات الطائرة تعطل و عندما حاول الطيار الهبوط و بعد 1500 قدم سارتها الطائرة على المدرج تحطمت أجهزة الهبوط و أكملت الطائرة هبوطها على بطنها و أبلغ عن إصابات في الحادث.

و بحسب الموقع تم الإبلاغ في الإسبوع الأخير عن عيوب في المحركات في قاعدة " Elmendorf" التي وقع فيها الحادث ليضاف إليهم عيب جديد في أجهزة الهبوط.

و كانت الطائرة الأمريكية قد عانت من فضائح مؤخراً و ذلك بعد الكشف عن معلومات عن نتائج مناورات جرت في الامارات و المانيا حيث تمكنت طائرات من الجيل الرابع من التغلب عليها خلال المناورات.

و يذكر أن طائرة اف-22 رابتور تعتبر الأحدث في العالم و تدعي الولايات المتحدة انها شبح لا يمكن رصدها و لم يتم تصديرها لأي بلد في العالم, و قد خسرت نزال في سورية اما طائرة سو-35 روسية.