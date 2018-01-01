بعد فشل مرتزقة عمر البشير الامارات تستدعي مرتزقة اوغنديين لقتال الشعب اليمني

جهينة نيوز

كشفت مصادر مطلعة عن سعي مشيخة الإمارات المشاركة في العدوان على اليمن جلب مرتزقة جدد من أوغندا للقتال في اليمن، وذلك عقب مخاوف من سحب السودان لقواتها.

وذكر موقع "عربي21" أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان يعتزم القيام بزيارة إلى أوغندا لتوقيع عدد من الاتفاقيات، ومن بين الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع الرئيس يوري موسيفيني اتفاقية تلتزم فيها أوغندا بتأمين عشرة آلاف مقاتل أوغندي، يتواجد منهم ألفان في الصومال والبقية سيتم إرسالهم إلى اليمن وذلك لدعم القوات الإماراتية هناك.

وبحسب المعلومات، فإن مستشارة الرئيس الأوغندي الدكتورة "نجوى قدح الدم" والتي تلعب أدوارا سياسية في دول حوض النيل هي التي قامت بالترتيب للاتفاقية التي سيناقشها محمد بن زايد مع الرئيس الأوغندي.

جدير بالذكر أنه تزايدت الأصوات المطالبة بسحب الجنود السودانيين الذين يقاتلون نيابة عن الجيش السعودي وفي الأراضي اليمنية لقاء المال عقب الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها.

و يذكر ان تقارير اعلامية قالت ان ملك المغرب سحب قواته التي تشارك في العدوان على اليمن.