محكمة نرويجية تحكم ضد"آبل" في انتهاك علامتها التجارية

جهينة نيوز:

قررت شركة "أبل" رفع دعوى قضائية ضد أحد المتاجر في النرويج التي تصلح هواتف "​أيفون​" بشكل غير مصرح به، لكن المحكمة وقفت مع ورشة الإصلاح. وقد عثر مسؤولو ​الجمارك​ النرويجية على شحنة من الشاشات الخاصة بهواتف "أيفون"، وتم تنبيه "أبل" وادعت أن المالك ينتهك علامتها التجارية باستخدام قطع غيار ما بعد البيع دون ترخيص، ورفعت الشركة دعوى قضائية ضد المالك، هنريك هوسيبي، وعرضت عليه اتفاقية تسوية إذا وعد بعدم تصنيع أو استيراد أو بيع أو تسويق أو التعامل مع أي منتجات أخرى تنتهك علامات "أبل" التجارية، لكنه رفض الاتفاقية، وبعد مرور عام على هذه القضية حكمت المحكمة لصالحه.

ونظرًا لأن هذه الشاشات هي شاشات مخصصة للهواتف الذكية، وكان شعار "أبل" مطبوعًا عليها من الداخل فقط، فلن يكون مرئيًا للمستهلكين، وبالتالي، قررت المحكمة أنها لا تنتهك العلامة التجارية لشركة "أبل".