الفيفا يدرس تسريع رفع عدد المنتخبات إلى 48 وقطر مصدومة

جهينة نيوز:

أعلنت قطر في وقت سابق أن 90 في المئة من البنية التحتية الخاصة بمونديال2022، بما في ذلك 8 ملاعب، ستكون جاهزة بحلول 2019، قبل أن تتم مفاجأتها من قبل الفيفا بإمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48، مما يعني زيادة عدد الملاعب المحتضنة للتظاهرة (4 ملاعب إضافية) وقالت تقارير إعلامية إن قطر لاتزال مترددة في الموافقة أو تأييد الفكرة على اعتبار أنها لن تكون جاهزة في الموعد المحدد لاستضافة هذا العدد من الفرق الوطنية.

وقالت صحيفة بريطانية أن "قطر ستعارض فكرة رفع عدد المنتخبات ولن تقوم بشيء لا تريده.. لاسيما وأنها وصلت إلى نصف الطريق وأن المدة الزمنية لن تكفيها لإنجاز المطلوب منها".

وكان إتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم كونميبول) طلب الخميس، من الاتحاد الدولي تسريع عملية الانتقال من 32 منتخبا إلى 48، بدءاً من كأس العالم 2022

وأبدى رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو تأييدا مبدئيا لطلب "كونميبول"، مشيرا إلى أنه يجب "دراسة الجدوى".

ومن المقرر أن يقام مونديال 2026 بـ48 منتخبا، حيث يتنافس ملفان على نيل شرف احتضان التظاهرة الكروية، هما المغرب أو الملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك