هل تستأنف رئيسة كوريا المخلوعة الحكم عليها أم تتخلى عنه

جهينة نيوز:

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، الاثنين، أن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة باك جون هاي قدمت وثيقة إلى محكمة كشفت فيها اعتزامها التخلي عن استئناف الحكم الصادر عليها بعد إدانتها بالفساد.

ورغم ذلك يتوقع أن تنظر محكمة استئناف القضية بسبب تقديم الادعاء طلبا لاستئناف الحكم الأسبوع الماضي، على أساس أن باك أفلتت من اتهامات معينة.

وأمرت محكمة أدنى درجة هذا الشهر بحبس باك 24 عاما بتهم تشمل تلقي رشا وإساءة استغلال السلطة.

وتضمن الحكم تغريم الرئيسة المعزولة بنحو 17 مليون دولار أميركي. واعتمدت المحكمة 16 تهمة موجهة للرئيسة السابقة بارك من بين 18 تهمة، في جلسة النطق بالحكم.

وتنفي باك ارتكاب أي مخالفات.

وأصبحت باك أول رئيسة امرأة لكوريا الجنوبية، ووصلت إلى سدة الحكم في أوائل 2013، وهي أول رئيس منتخب يتم خلعه، وثالث رئيس دولة يدان بالفساد.