من يقوم بتمثيل دور المدمر في سلسلة "Terminator

جهينة نيوز:

استقر المخرج الأمريكي الشهير جيمس كاميرون علي الممثل الأمريكي جابرييل لونا ليؤدي دور" المدمر في الجزء السادس من سلسلة الأكشن والخيال العلمية الشهيرة "Terminator"، والمقرر طرحها في 22 تشرين الثاني 2019.

لونا، اشتهر بتقديم شخصية "جوست رايدر" بالسلسلة التلفزيونية الشهيرة "Agents of S.H.I.E.L.D" من إنتاج شركة مارفل، أداؤه بهذا العمل هو ما لفت انظار كاميرون لاختياره كخليفة للممثل الأسطوري أرنولد شوارزنيجر بدور "المدمر"، وكذلك دوره بفيلم "Transpecos" وعدد كبير من الأعمال.

يُشار إلي ان المخرج جيمس كاميرون قام بإخراج جزءين من سلسلة "Terminator"، عامي 1984 و1991، كما شارك بالإنتاج والإشراف علي الثلاثة أجزاء الأخري، ويعود لمقعد الإخراج بالسلسلة بعد غياب طويل دام لنحو 27 عاما.

يُشار إلي ان سلسلة افلام "Terminator" تمكنت من حصد مليار و900 مليون دولار تقريبًا بصالات السينما العالمية، منذ طرح أول أجزائها عام 84، وحتى إصدار الجزء الخامس عام 2015.