فيلم المغامرة والحركة"رامبيدج" في المرتبة الأولى

جهينة نيوز:

تمكن فيلم المغامرة والحركة "رامبيدج"، من بطولة ​دوين جونسون​ من تصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية خلال الأسبوع الجاري محققا إيرادات بلغت 34.5 مليون دولار.

وفي المرتبة الثانية جاء فيلم الرعب "إيه كوايت بليس" محققاً تراجعاً من المركز الأول إلى المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 32.6 مليون دولار.

أما في المرتبة الثالثة فجاء فيلم الإثارة الجديد "تروث أور دير" بإيرادات بلغت 19.1 مليون دولار.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة "ريدي بلاير وان" من المركز الثاني إلى المركز الرابع بايرادات بلغت 11.2 مليون دولار.

وأيضاً تراجع الفيلم الكوميدي "بلوكرز" من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 10.3 مليون دولار.