سمكة القرش قبالة الشواطئ تؤجل مسابقة دولية

جهينة نيوز:

تمكن راكب أمواج هاجمته سمكة قرش قبالة سواحل جنوب غرب استراليا الاثنين، من السباحة إلى الشاطئ، رغم إصابته بجروح خطيرة في قدميه، حسبما قال مسؤول وشاهد عيان.

وذكر المتحدث باسم هيئة سانت جون الخيرية للإسعاف، دينيس بيرتولدو، ، أن الرجل كان يركب الأمواج قبالة ساحل مدينة "غريس تاون" في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت غرينتش، عندما هاجمته سمكة قرش.

وأضاف أنه تلقى العلاج الطبي على الشاطئ، من جانب مسعفين، قبل أن تنقله مروحية لمسافة 250 كيلومترا إلى مستشفى في مدينة بيرث.

ووصفت إدارة المستشفى حالة الرجل "بالمستقرة"، وهو في الثلاثينيات.

وقال رجال إنقاذ إن سمكة قرش يبلغ طولها أربعة أمتار شوهدت قبالة شاطئ قريب بعد ساعتين على الهجوم.

ودفع الهجوم رابطة "وورلد سيرف" إلى تأجيل مسابقة دولية لركوب الأمواج في نهر "مارغريت" القريب.