أردوغان: الغرب يسيء للاسلام عبر المنظمات الارهابية

جهينة نيوز

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين 16 أبريل/ نيسان، بعض الدول الغربية، بالقول إنها قامت بقتل ملايين المسلمين في الماضي ولم يتم محاسبتها.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الأقليات المسلمة المنعقد في إسطنبول: "قامت دول الغرب بقتل الملايين في الدول الإسلامية مثل ليبيا والجزائر ولم تحاسب على ذلك"، متهما تلك الدول بـ"محاولة الإساءة للإسلام" عبر مشروع المنظمات الإرهابية، على حد تعبيره, متجاهلاً أنه شريك الغرب في دعم و تمويل و نقل هذه العصابات.

و في تصريح غريب أضاف أردوغان أن الدول الغربية تصب الزيت على النار في المنطقة كي تغطي على مشاكلها، علماً بأنه سارع الى دعم العدوان الثلاثي على سورية و قال اروغان مضيفا: "يحاولون تحميل الإسلام والمسلمين مسؤولية الجرائم الوحشية، التي ترتكبها المنظمات الإرهابية متجاهلين براءة المسلمين، كما أن عددا كبيرا من الدول يصب الزيت على النار من أجل التغطية على مشاكلهم الداخلية، في حين أنهم يرتكبون أفظع الجرائم ومن ثم يحملوننا مسؤولية جرائم أولئك الإرهابيين، مؤكدا أن الغرب يحاول ترسيخ أيديولوجيته وتقويتها من خلال مناهضة الإسلام".