بطبقة واحدة فقط من الدفاعات الجوية سورية تصدت للعدوان – روسيا تكشف التفاصيل

جهينة نيوز

شككت وزارة الدفاع الروسية في تصريحات واشنطن ولندن وباريس بشأن أهداف ضرباتها الجوية على سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، إنه "وفقا للتصريحات الرسمية لممثلي وزرات الدفاع الأمريكية والبريطانية والفرنسية، كان من المخطط أن تستهدف كافة الضربات يوم 14 نيسان ثلاثة مواقع سورية فقط، أي كان من المقرر توجيه 30 من الصواريخ المجنحة أو صواريخ "جو – أرض" أو أكثر من ذلك إلى كل هدف".

وتابع: "هذه التصريحات تثير شكوكا كبيرة، إذ أن كل المواقع السورية التي تم الإعلان عن استهدافها، لا تعتبر مواقع محصنة أو محمية بشكل جيد من قبل عدة مراحل من أنظمة الدفاع الجوي".

و أكد المتحدث بإسم الدفاع الروسية أنه تم اسقاط 71 صاروخ من اصل 103 و أكد كوناشينكوف أن الدفاعات السورية و بواسطة أسلحة سوفيتية تمكنت من التصدي للغارات التي شنتها دول العدوان الثلاثي و أكد أنه في مطار الضمير أطلق 12 و تم اسقاط 12 صاروخ و في مطار بلي أطلق 18 صاروخ و تم إسقاط 18 صاروخ و في مطار الشعيرات تم إطلاق 12 صاروخ و تم إسقاط 12 صاروخ و في مطار المزة تم إطلاق 13 صاروخ و تم إسقاط خمس صواريخ منها و على مطار حمص اطلق 16 صاروخ و أسقط منها 13 صاروخ و على مراكز البحوث في جمرايا و برزة اطلق 30 صاروخ و خمس قنابل موجهة و تم إسقاط خمسة منها.

و في التفاصيل أكد كوناشينكوف ان الدفاعات السورية أطلقت 112 صاروخ مضاد للجو بينها 23 صاروخ بانتسر-اس1 و جميعها اصابت اهدافها, و 29 صاروخ بوك 23 منها أصاب اهدافه, و منظومة اوسا اطلقت 11 صاروخ و منها خمس صواريخ اصابت اهدافها, و منظومة سام-6 اطلقت 21 صاروخ منها 11 صاروخ اصابت اهدافها, و منظومة سام3 اس 125 اطلقت 13 2اروخ 5 منهم اصابة اهدافها ,و ستريلا تم اطلاق 5 صواريخ ثلاثة منهم اصابوا الهدف, في حين تم إطلاق 8 صواريخ اس-200 و لم يسجل اي اصابة علماً بأن اس-200 مخصصة لاصطياد الطائرات و ليس الصواريخ و قد نجحت قبل فترة بإعتراض طائرة اف-16 لأحد دول الجوار و ذلك بحسب كوناشينكوف في إشارة منه الى طائرة كيان العدو الصهيوني.

هذا و يعتقد ان صواريخ اس-200 أطلقت لمنع طائرات العدوان الثلاثي من الاقتراب كرسالة تحذيرية.

و يذكر ان عقيدة الدفاع الجوي الروسية تقتضي بإطلاق صاروخين على الهدف و قد تمكنت سورية من صد الهجوم دون الحاجة الى اطلاق صاروخين على الهدف, و بواسطة منظومات قصيرة المدى حيث قال كوناشينكوف ان هذه الاهداف تعتبر غير محصنة أو محمية بعدة مراحل من الدفاعات الجوية في إشارة منه الى عدم إستعمال مضادات صواريخ بعيدة المدى و متوسطة المدى مثل صواريخ اس-300 و اس-350 اي انه عسكريا سورية تصدت للهجوم فقط بطبقة واحدة من الدفاعات الجوية.

و فيما يلي بعض المعلومات عن طبقات الدفاع الجوي نسبة الى مدى الصاروخ.

المحمولة على الكتف و المدفعية حتى 5 الى 8 كلم

مدفعية و صواريخ حتى 15 كلم مدى.

قصيرة المدة مثل نظم اس-75 و اس-125 مدى من 15 الى 50 كلم

متوسطة المدى من 50 الى 120 كلم و مثال ذلك منظومة اس-350

منظومة أقل من 200 كلم مثل صواريخ اس-300

منظومات أكثر من 200 كلم مثل منظومة اس-300 في ام و التي تسمى انتاي 2500.

بعيدة المدى مثل صواريخ اس-200 و منظومة اس-400.