ضبط شحنة كبيرة من المتفجرات شرق ايران

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الامن الايرانية، اليوم الاثنين، عن ضبط شحنةكبيرة من المتفجرات كان من المقرر ادخالها الى البلاد عبر الحدود الشرقية لايران.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان العلاقات العامة لوزارة الامن الايرانية أعلنت اليوم الاثنين ، في بيان، عن ضبط شحنة من المتفجرات كان من المقرر ادخالها الى البلاد من خلال شحنة من المخدرات عبر الحدود الشرقية لايران.

وذكر البيان ان ادارة الامن في محافظة سيستان وبلوشستان تمكنت من احباط عملية للعصابات الارهابية في نقل 80 كلغ من المتفجرات و17 عبوة ناسفة و28 قطعة سلاح فردي والفين و100 خرطوش و35 رمانة يدوية وعشرات الصواعق الالكترونية ومعدات التفجير.

كما تمكنت الادارة من ضبط 580 كلغ من المخدرات كانت بحوزة الارهابيين.