خربوطلي: الكهرباء تعمل وفق مسارين لتأمين التغذية الكهربائية للغوطة الشرقية بعد تحريرها

جهينة نيوز:

باشرت ورشات عمال الكهرباء عملها فور إعلان الجيش السوري تحرير مناطق الغوطة الشرقية من رجس الإرهاب، ورصدت الورشات التخريب الممنهج الذي خلفه الإرهاب على المنظومة الكهربائية في تلك المناطق، حيث اعلنت وزارة الكهرباء أنها أتم الاستعداد لإعادة إصلاح كل ما خربته يد الإرهاب، وهو ما ترجمته الخطط الإسعافية والدائمة ،حيث تمكنوا من نصب 66 برج توتر كهربائي خلال زمن قياسي لم يتعدَّ الخمسة أيام.

وأكد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن الوزارة تعمل وفق مسارين لتأمين التغذية الكهربائية للغوطة الشرقية بعد تحريرها على أيد بواسل الجيش العربي السوري، حيث يضمن المسار الأول تأمين الكهرباء بشكل مؤقت من خلال مشروع مؤلف من 88 برج توتر متوسط يمتد من محطة تحويل جرمانا إلى محطة تحويل سقبا، تم تنفيذ /66/ برج منها ، ومن المفترض إكمال الأبراج /22/ المتبقية مع نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن هذه الأبراج ستحمل دارة مزدوجة بتوتر /20/ ك. ف لنقل التغذية الكهربائية من باب شرقي إلى محطة تحويل سقبا.

وبين خربوطلي أن المسار الثاني الدائم لتأمين الكهرباء للغوطة الشرقية هو تأهيل خطوط توتر/66 / كيلو فولط وبطول 5 كم من باب شرقي إلى سقبا، وذلك خلال شهر من تاريخه، لافتا إلى أنه سيتم على التوازي إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل محطة سقبا التي تتضمن محولتين كل منها باستطاعة /30/ ميغا واط.

ونوه إلى أنه بعد الانتهاء من رفد سقبا بالكهرباء سيتم العمل على تأمين مناطق كفر بطنة وحمورية وجسرين وعين ترما وذلك لإعادة الكهرباء إلى كامل الغوطة الشرقية .

وأشار خربوطلي إلى أن خسائر المنظومة الكهربائية في الغوطة الشرقية تقدر بالمليارات نتيجة التخريب الممنهج الذي قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة لتدمير البنى الخدمية في المنطقة، دون نسيان ما تعرضت له المنظومة الكهربائية من نهب للمعدات والكابلات والتجهيزات وتخريب للأبنية الذي حملها خسائر فادحة

وبالحديث عن وضع القطاع الكهربائي في محافظة دير الزور أوضح الوزير خربوطلي أنه خلال أقل من شهر سيتم إيصال التغذية الكهربائية إلى المحافظة من خلال مصدرين الأول عبر خط /حمص، تدمر، التيم/ بتوتر /40/ ك. ف، مع العلم أن مجموعة مؤسسة التوليد تقوم بإصلاح محطة توليد التيم باستطاعة /30/ ميغا. لتبلغ استطاعة التغذية الكهربائية المرصودة للمحافظة /130/ ميغا واط.

أما محافظة حلب بين الوزير خربوطلي أنه يجري العمل على ربط السدود المائية بالشبكة الكهربائية من خلال خط يمتد من سد تشرين إلى حلب باستطاعة /230/ ميغا واط، بالتوازي مع العمل على إصلاح في خط /حماة 2حلب2/ الذي سيؤمن كهرباء إلى المحافظة باستطاعة /300/ ميغا واط.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن محطة قابون /3/ ستكون في الخدمة خلال شهر من تاريخه، بالتوازي مع العمل على تأهيل محطة فيحاء /2/ ، وصيانة خط ديماس دير علي الذي سينقل الطاقة الكهربائية من المنطقة الجنوبية إلى الوسطى والذي سيكون بالخدمة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخه.

وأوضح الوزير خربوطلي أن استهلاك سورية من الكهرباء اليوم /1700/ طن من الفيول يومياً بعد أن وصل في مرحلة سابقة إلى /7000/ طن يومياً ، وهذا يعود إلى الانتصارات التي تخطها قواتنا المسلحة على كامل الجغرافيا السورية والجهود التي بذلتها وزارة النفط والثروة المعدنية لإعادة تأهيل حقول الغاز المحررة الأمر الذي مكنها من تخصيص وزارة الكهرباء بمليون متر مكعب من الغاز يومياً، لافتا إلى أن أكثر من /87/% من محطات التوليد اليوم تعمل على الغاز في حين لا تتجاوز نسبة المحطات التي تعمل على الفيول /13/%

وبين الوزير خربوطلي أن سورية تستهلك يومياً /14/ مليون متر مكعب من الغاز بعد أن كان استهلاكها في فترة من الفترات لا يتجاوز /3/ مليون متر مكعب يومياً ، منوها إلى أنه يجري العمل على الوصول إلى مرحلة يتم فيها الاستغناء عن الاعتماد على الفيول وهو ما سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء