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من تقدم الجيش السوري في ريف حمص الشمالي الشرقي وسيطرته على قرية "الحمرات"
الإثنين, 16 نيسان 2018 الساعة 18:26 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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