في أول حوار ياباني صيني: للحرب التجارية عواقب خطيرة على الاقتصاد العالمي

جهينة نيوز:

وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو للصحفيين عقب أول حوار اقتصادي رفيع المستوى من نوعه بين اليابان والصين فيما يزيد على سبعة أعوام ”توصلنا إلى تفاهم مشترك بأن الحرب التجارية، أيا كان البلد الذي سيطلق شرارتها، سيكون لها تأثير كبير جدا على ازدهار الاقتصاد العالمي“.

وترأس كونو ومستشار الدولة الصيني وانغ يي، أكبر دبلوماسي في الحكومة الصينية، الاجتماع الذي عقد في طوكيو.

وقال كونو إن من المحتمل أن تتعاون اليابان مع الصين بشأن مشروعات مبادرة الحزام الطريق التي كشفت الصين النقاب عنها في عام 2013 وتهدف لبناء طريق حرير حديث يربط الصين برا وبحرا بجنوب شرق آسيا ووسط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وأضاف كونو ”من الممكن جدا أن تتعاون اليابان مع الصين في مختلف المشروعات )المتعلقة بالحزام والطريق) على أساس كل حالة على حدة حين تفي بالمعايير الدولية“.

يذكر أنه نشأ خلاف تجاري بين الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم والولايات المتحدة يتبادل فيه البلدان التهديد بفرض رسوم جمركية. وواجهت اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التجارة وتعرضت لفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم منها إلا أن طوكيو لم تهدد بفرض رسوم مضادة