أنباء عن التوصل لاتفاق لخروج المسلحين من الضمير بريف دمشق

جهينة نيوز:

أعلنت فصائل مسلحة في منطقة القلمون الشرقي عن التوصل إلى اتفاق لمغادرة بلدة الضمير إلى وجهة لم تحدد بعد.

ونُقل عن الناطق باسم مسلحي "أحمد العبدو" سعد سيف قوله "تم الاتفاق على خروج الفصائل من الضمير لكن الوجهة لم تحدد بعد إلى الآن".

وأضاف سعد سيف أن "هناك اجتماع يوم الثلاثاء القادم لتحديد الوجهة، وبما يخص باقي البنود تم الاتفاق على تسوية أوضاع من يشاء من العسكريين أو المنشقين، وفتح مكتب للشرطة العسكرية داخل الضمير لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وعدم خرق أي بند من بنود الاتفاق".

وكان قد تم التوصل في أول نيسان / أبريل إلى اتفاق مبدئي بين المسلحين والجيش السوري والجانب الروسي حول مصير الضمير، وبلدات القلمون الشرقي.

وتعتبر منطقة القلمون الشرقي آخر معاقل المسلحين في ريف دمشق.