الجيش المصري يقتل 13 «تكفيريا» شمالي سيناء

جهينة نيوز:

قتل 13 مسلحا من "العناصر التكفيرية"، اليوم الاثنين، خلال اشتباكات بين قوات الجيش المصري وهذه العناصر في محافظة شمالي سيناء، وفق ما ذكر مصدر أمني مصري.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات وقعت في منطقتي ياميت وبلعة غربي مدينة رفح المصري أقصى شمالي المحافظة.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من مقتل 14 مسلحا من العناصر الإرهابية خلال إحباط هجوم كبير على معسكر للجيش المصري في وسط شبه جزيرة سيناء.

وقتل خلال إحباط الهجوم 8 من جنود الجيش المصري.

وأطلق الجيش المصري منذ الـ9 من شباء الماضي عملية عسكرية واسعة في شبه الجزيرة لمواجهة الإرهاب أطلق عليها اسم " سيناء 2018".