مدير سابق لـ«اف بي آي»: ترامب غير مؤهل أخلاقيا للرئاسة

جهينة نيوز:

انتقد المدير المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي بشدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "ايه بي سي" الأحد معتبرا أنه "غير مؤهل أخلاقيا" للرئاسة اذ انه يكذب باستمرار و"سيلوث كل من حوله".

وتصريحات كومي هي الأخيرة في إطار سجال بينه وبين ترامب الذي صب جام غضبه على مدير "اف بي آي" السابق قبل يوم واصفا إياه بـ"كتلة قذارة" وداعيا إلى سجنه.

وجاءت المقابلة مع "ايه بي سي نيوز" قبيل نشر مذكرات كومي بعنوان "ولاء أكبر: الحقيقة والأكاذيب والزعامة"، التي فصل فيها علاقته بالرئيس الجمهوري.

وقال كومي عن الرئيس في أول مقابلة تلفزيونية له منذ إقالته في أيار/مايو العام الماضي "أعتقد أنه غير مؤهل من الناحية الأخلاقية ليكون رئيسا".

وأشار المدعي الفدرالي السابق إلى الاسلوب الذي "يتحدث ويتعامل فيه (ترامب) مع النساء وكأنهن قطع لحم" فيما "يكذب مرارا بشأن أمور كبيرة وصغيرة ويصر على أن الشعب الأميركي يصدقه".

وقال كومي إن "القيم ضرورية" مشيرا إلى أن "هذا الرئيس لا يمثل قيم هذا البلد".

وأشار كذلك إلى أن العمل ضمن إدارة ترامب يشكل معضلة أخلاقية حقيقية قائلا "التحدي الذي يشكله هذا الرئيس هو أنه سيلوث كل من حوله".

وقال لشبكة "ايه بي سي" التي نشرت النص الكامل للمقابلة "السؤال هو (...) كم من التلوث سيجعلك في النهاية غير قادر على تحقيق هدفك في حماية البلاد وخدمتها؟"

لكن رغم انتقاداته اللاذعة لترامب، أعرب كومي عن أمله بأن لا يتم عزل الرئيس قائلا "آمل بألا يحدث ذلك لأنني أعتقد أن عزل وابعاد دونالد ترامب من السلطة سيزيل المسؤولية عن كاهل الشعب الأميركي ويجعل أمرا أعتقد أن عليهم القيام به مباشرة، يحدث بشكل غير مباشر".