التصنيف السيادي لتركيا مهدد

جهينة نيوز:

قال وزير المالية التركي، ناجي اقبال، اليوم الاثنين، إن الميزانية التركية سجلت عجزا بلغ 20.2 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) في اذار / مارس الماضي، ليصبح عجز الربع الأول من السنة الجارية 20.4 مليار ليرة.

وقال اقبال إن ميزانية اذار مارس أظهرت عجزا أوليا قدره 10.6مليار ليرة مما أفضى إلى فائض ربع سنوي قدره 1.9 مليار ليرة.

ويأتي تصريح الوزير التركي، متزامنا مع إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، عن" أن الضعف المزمن في العملة التركية الليرة سيكون له أثر سلبي لتصنيف ديونها السيادية وإشكالي للاقتصاد مشيرة إلى الدرجة العالية من الانكشاف الخارجي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي.

وذكرت موديز في تقرير عن التوقعات الائتمانية أن الليرة معرضة لتجدد الضغوط إذا أرجأت السلطات تنفيذ تعهدات التحرك لمواجهة ضعف الليرة عن طريق رفع سعر الفائدة.