بثينة شعبان: الصواريخ السورية أذكى من صواريخ واشنطن وحلفائها

الإثنين, 16 نيسان 2018 الساعة 15:58 | سياسة, محلي

بثينة شعبان: الصواريخ السورية أذكى من صواريخ واشنطن وحلفائها

جهينة نيوز:

اعتبرت المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية بثينة شعبان، أن منظومة الدفاع الجوي السورية، أثبتت أنها أذكى من صواريخ واشنطن وحلفائها في عدوانهم الثلاثي على سوريا مؤخرا.

وأضافت شعبان: "أهم حقيقة يجب أن نشير إليها، هي أن صواريخ ترامب ليست ذكية وليست دقيقة، وأن قوات الدفاع الجوي السورية، أثبتت أنها أكثر ذكاء ودقة من صواريخه".

وذكرت المستشارة، أن ضربات التحالف الغربي لم ولن تثير الخوف في نفوس الشعب السوري.

وقالت: "بدلا من النزول إلى الملاجئ، توجه السوريون إلى أسطح المباني والبيوت لمشاهدة كيف تقضي الدفاعات الجوية السورية على عشرات صواريخ ترامب وتمنعها من تحقيق أهدافها".

المصدر: صحيفة "روسيسكايا غازيتا"


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