موسكو تنفي مزاعم لندن وتكشف سبب عدم دخول فريق التحقيق في الكيميائي إلى دوما

جهينة نيوز:

نفت موسكو المزاعم البريطانية بعرقلة روسيا دخول خبراء منظمه حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم المزعوم في مدينة دوما السورية في ريف دمشق.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف: "أستثني ذلك تماما، هذه اختلاقات أخرى من نظرائنا البريطانيين".

وأشار إلى أنه تأكد من عدم صحة هذه المزاعم شخصيا، قبل ساعة ونصف واتضح أن سبب تعثر انطلاق البعثة إلى دوما، يعود إلى "غياب موافقة الهيئة الأمنية للأمم المتحدة على توجه الخبراء إلى هناك".

وأضاف: "الأعمال المسلحة غير القانونية وغير المشروعة التي قامت بها بريطانيا مع مجموعة من الدول الأخرى في وقت متأخر من فجر السبت الماضي، حالت دون حل هذه المسألة بشكل عاجل".

وأشار إلى أن اتهامات لندن لروسيا تتماشى مع"نمط لندن الحديث في إلقاء اللوم في كل شيء على موسكو، وإسناد بعض الممارسات لروسيا، لا تمت لها بأي صلة".

على صعيد متصل أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث لشبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم أن روسيا لم تعبث بأي شيء في موقع الهجوم المزعوم بالكيميائي في دوما.

وقال: "لا أريد أن أكون غير مهذب تجاه رؤساء الدول الأخرى، لكن قادة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، يستقون معلوماتهم من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي".