الحشد الشعبي يباشر بتطهير 66 قرية في جزيرة صلاح الدين

جهينة نيوز

باشرت قوات في الحشد الشعبي بالعراق، اليوم الاثنين، بعملية تطهير لـ66 قرية في جزيرة محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت وكالة الفرات نيوز نسخة منه، ان "اللواء السادس في الحشد الشعبي نفذ عملية كبيرة لتطهير جزيرة صلاح الدين من خلال تفتيش اكثر من ٦٦ قرية للبحث عن المطلوبين والخلايا النائمة من فلول داعش".

وأضاف، ان "عملية تطهير الجزيرة جاءت بعد ان اكدت استخبارات اللواء السادس وحسب مصادرها عن وجود خلايا لداعش تختبئ في عمق الجزيرة والقرى النائية" مشيرا الى "اعتقال اثنين من المشتبه بهم وتدمير أربعة إنفاق ومضافات لداعش والعثور على عبوات ناسفة وملابس الزي الداعشي".

واوضح البيان، ان "العملية شاركت فيها كافة صنوف اللواء السادس من هندسة ميدان وقوى صاروخية وتدخل سريع والفوج الرابع والآليات والطبابة".